شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التعليم: إتاحة نتائج امتحانات التيرم الأول للطلاب بالمدارس مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية إتاحة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى المدارس خلال الفترة الحالية مجانا لجميع للطلاب، مشددة على أن الطالب يحصل على النتيجة بشكل مجان دون أن يقوم بدفع أى مبالغ مالية، واى مدرسة تحصل مبالغ من الطلاب تعرض نفسها للمساءلة القانونية.

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات والإدارات التعليمية تعمل خلال الأسبوع الجاري على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لنتائج الطلاب التى لم تعلن، مشددة على أنه سيتم إعلان جميع نتائج الطلاب قبل نهاية الأسبوع الجارى وذلك قبل انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت المقبل.

وشددت المصادر على أن هناك متابعة لجميع مراحل العمل داخل الكنترولات لرصد وظهور النتائج بشكل سريع وبدقة وشفافية كبيرة مع منح الطلاب أحقية التظلم على درجات الفصل الدراسي الأول.

فيما اتاحت بعض المديريات التعليمية تقديم طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية إلكترونيا مع التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية، موضحة أنه بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من الموجهين العموم كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يوماً من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل.