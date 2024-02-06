شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. خطوات التظلم على نتيجة الترم الأول إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة استقبال طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية المتضررين من النتيجة، لمدة أسبوعين.

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة 5 خطوات لتقديم طلبات تظلم طلاب الشهادة الإعدادية على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 إلكترونيًا؛ تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك على النحو التالي:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلكترونيًا وطباعته، وسيتم تحديد موعد للاطلاع عبر الموقع الإلكترونى:

الموقع: https://www.gizaedu.net

2- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

3- يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع وقدرها (35) جنيهًا فى المادة الواحدة بمقر اللجنة، وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات فى الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها وسوف يكون متواجد مندوب لتحصيل الرسوم بالكنترول.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يومًا من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

يُذكر أن إجازة نصف العام الدراسي تنتهي بنهاية الأسبوع الجارى، على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت المقبل 10 فبراير الجاري، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عودة الدراسة بالترم الثانى فى مواعيدها المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى دون تأجيل أو تأخير، مشددة على أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.