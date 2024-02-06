شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال الأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى. وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى.

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