شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الترم الأول لأولى وثانية ثانوى بالجيزة فى المدارس.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس، دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي) وطلاب الشهادة الإعدادية، إلكترونيًا من خلال موقعها الإلكتروني، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

وتستعد مدارس المحافظة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، حيث تنتهي إجازة نصف العام الدراسي بنهاية الأسبوع الجارى، ويعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت المقبل 10 فبراير الجاري، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عودة الدراسة بالترم الثانى فى مواعيدها المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى دون تأجيل أو تأخير، مشددة على أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.