تعرف على آخر موعد لتوريد القطن فى منظومة التسويق

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامى لمعهد بحوث القطن بسرعة توريد الأقطان إلى مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد فى 28 فبراير كما هو مقرر.

أضاف عمارة أنه لن يتم قبول لوطات او رسائل بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة فى مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء على تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية والتى تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتى يمكن المزايدة عليها والحصول على سعر جيد لها.

أوضح عمارة أن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالى عائد البيع وتحقيق ارباح مجزية لهم تنعكس على التوسع فى مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.

كما أكد على الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر فى توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلية، والعالمية.

الجدير بالذكر أنه تم عقد المزاد العاشر للقطن فى مقر الهئية العامة لتحكيم واختبارات القطن بالاسكندرية من خلال مشاركة شركات تجارة قطن بالاضافة لشركة مصر "الشركة القابضة" وذلك لبيع القطن الزهر فى محافظات "دمياط – البحيرة – الغربية – المنوفية - كفر الشيخ – الدقهلية – الشرقية – الاسماعيلية – بورسعيد"، لأصناف القطن سوبر جيزه 86 و 94 و 97 واكسترا جيزة 96 و 92.