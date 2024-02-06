شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر التغيرات المناخية وتأثيرها على بأسوان منتصف فبراير والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد، أن المنتدي يأتي انطلاقا من توصيات مجلسى وزراء المياه والبيئة العرب الأخير الذى عقد بمدينة الرياض بالسعودية، ليشكل منبراً إقليمياً لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يناقش نتائج ومخرجات وتوصيات مؤتمر المناخ Cop28 بدبى.
وأوضح رشوان فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه سيتم استعراض الأنشطة الشبابية التى تم تنفيذها فى إطار اعلان الرئيس عام 2023 عام الشباب العربي، بمشاركة العديد من الخبراء المعنيين بقضية تغيرات المناخ، مشيدا بدور أنه محافظة أسوان فى استضافة المؤتمر برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عطالله حشاد رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع جنوب الوادي بأسوان، حيث تم اختيار أسوان كونها بوابة مصر الجنوبية، لأهمية الحاجة لدور الشباب في مواجهةتحديات المناخ بالوعي والعمل، حيث أن تغيرات المناخ تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائى العربى والأفريقى والعالمى.
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