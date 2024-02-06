شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، لافتة إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.