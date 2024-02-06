شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تخفيضات تصل لـ30% على السلع الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى طرح السلع الغذائية فى منافذها بتخفيضات تتراوح ما بين 25-30%، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين فى ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الزراعية وتزويد المنافذ بالعديد من المنتجات الغذائية المختلفة.

أوضح سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة أنه يتم أيضًا توفير مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى مثل العسل وزيت الزيتون فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة التى تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف، أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذها بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.