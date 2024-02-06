شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: إعلان نتائج الترم الأول بكليات الآداب والإعلام والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت كليات جامعة القاهرة، فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وفتح باب الالتماسات، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت- تنفيذا لتوجيهات الدكتورمحمد عثمان الخشت رئيس الجامعة -عقب انتهاء كل امتحان، حيث أعلنت كليات الآداب، والإعلام، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة نتائج الامتحانات بها وعدد من الكليات الأخرى؛ وسوف يتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن نتائج باقي الكليات تباعًا.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات وظهورها تباعا ومراعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح.

وقد أنهت كليات جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء 24 يناير وأداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة من رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.