شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يختتم فعاليات جامعة الطفل الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث ختام فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة E1) (وذلك يوم الخميس الموافق8/2/2024 بالقاعة الجديدة بحضور رؤساء المعاهد البحثية بالمركز.

استضاف المركز 100طالب، وأقيمت الفعاليات في الفترة من 28/1/2024 الي8/2/2024 تحت رعاية رئيس المركز والدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون البحثية وذلك للعام الثالث علي التوالي، وذلك إيمانًا من المركز بدوره فى تنمية قدرات الشباب والأطفال وحثهم على البحث العلمى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم و لخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الابداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل افضل.

وتقام الفعاليات من خلال مبادرة " أطفال علماء لمستقبل أفضل “والتي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وقد تضمنت الفعاليات العديد من الانشطة وزيارات لمعامل المعاهد المختلفة بالمركز ومنها معهد بحوث تكنولوجيا النسيج ومعهد البحوث العلوم الصيدلية وغيرها وزيارة ميدانية لحقل الطاقة الشمسية .

كما اقيم على هامش الفعاليات ورشة فنية ابداعية للفنانة سهير عثمان استاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ومقرر لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة.