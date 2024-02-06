شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصريةـ تونسية لتعزيز آفاق التعاون والشراكة فى قطاع المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، مع وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحرى التونسى عبدالمنعم بلعاتى سبل تعزيز آفاق التعاون والشراكة فى قطاع المياه، وذلك على هامش فعاليات المنتدى المتوسطى الخامس للمياه الذى ينعقد بتونس خلال الفترة من 5 لـ 7 فبراير الجارى.

وتناول اللقاء أهداف مبادرة "Aware"، التي أطلقتها مصر بمناسبة مؤتمر الأطراف (cop 27) بشرم الشيخ في عام 2022 وذلك بهدف التكيف مع التغيرات المناخية، واتفق الطرفان على تحديد أولويات مشتركة خاصة المتعلقة بتحويل الأضرار، والخسائر بسبب التغيرات المناخية إلى قيمة مالية ومادية للمطالبة بها من الأطراف المتسببة فيها.

وأكد الطرفان على ضرورة تعزيز مستوى التعاون بين البلدين في قطاع المياه خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في مجال معالجة المياه، حيث أكد سويلم انفتاح مصر على توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات بالخصوص في مجال إعادة استعمال مياه الصرف الزراعي والصحي والطرق التنقية المعتمدة في المجال.