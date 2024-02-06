شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي طقس مائل للدفء نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد، و تبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت : ومتوقع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، و نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.