شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة طلاب أولى وثانية ثانوى فى الجيزة متاحة الآن بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مدارس محافظة الجيزة، قبل قليل، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك في كشوف واضحة معلقة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ودون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أول أمس الأحد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي للاستعلام عنها بالرقم القومي؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

وتواصل الإدارات التعليمية تلقي طلبات التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تستمر فترة تلقي تظلمات الطلاب المتضررين من نتيجة الفصل الدراسي الأول لمدة 15 يومًا.



