شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بانتهاء الصيانة البسيطة استعدادا للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بانتهاء أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس استعداداً لعودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني الأسبوع المقبل، حيث شددت على ضرورة التأكد من جاهزية المدارس بشكل كامل لاستقبال الطلاب، وتجهيز الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب فى الأسبوع الأول من بدء الترم الثاني، مع انتهاء أعمال الصيانة من لمبات إضاءة وتغطية اى اسلاك كهرباء وإصلاح صنابير المياه وصيانة دورات المياه.

و تنتهى إجازة نصف العام الدراسي بنهاية الأسبوع الجارى، على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت المقبل 10 فبراير الجاري، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عودة الدراسة بالترم الثانى فى مواعيدها المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى دون تأجيل أو تأخير، مشددة على أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

كما تبدأ اختبارات الفصل الدراسى الثانى في مايو 2024، مشيرة إلى أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.

وأوضحت الوزارة أنه يتم الاستعداد مباشرة للفصل الدراسى الثانى بعد إعلان نتائج امتحانات الترم الأول، مضيفة أن المدارس تعمل بشكل متواصل على معرفة احتياجاتها استعدادا لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى، كما سيتم وضع جداول الحصص الدراسية واستكمال سد العجز في أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى تجهيز الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول من بدء الدراسة، مؤكدة أن المدارس تسلمت الكتب وسيتم استكمال باقى الأعداد المطلوبة خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق الدراسة بالترم الثانى.