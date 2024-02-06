شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مخالفات مرورية تغرمك 100 جنيه.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها.
- وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
- قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الإستعمال أو غير موجودة.
- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
- عدم الإلتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.
- مخالفة أحكام المواد 65، 67، 68، 69،70 من هذا القانون.
- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.
- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها ، كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى إرتكاب المخالفة.
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