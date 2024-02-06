شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مخالفات مرورية تغرمك 100 جنيه.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر قانون المرور الحالى ضمن لائحة المخالفات والعقوبات المرورية على المخالفين بدفع غرامة 100 جنيه لـ 9 مخالفات يرتكبها السائقون، حيث نصت مادة القانون أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها.

- وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

- قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الإستعمال أو غير موجودة.

- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.

- عدم الإلتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.

- مخالفة أحكام المواد 65، 67، 68، 69،70 من هذا القانون.

- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.

- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها ، كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى إرتكاب المخالفة.