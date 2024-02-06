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كيف تُبلغ عن جرائم ختان الإناث؟ الصحة توضح

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القاهرة - سامية سيد - تولى وزارة الصحة والسكان اهتماما خاصا بمناهضة جرائم ختان الإناث التى لها أثار سلبية خطرة على صحة الفتيات، وبناءً عليه يقدم ”الخليج 365” كيفية الإبلاغ عن جرائم ختان الإناث.

 

 

١- لا تتردد.. أبلغ عن مرتكبيها إذا كان طبيبا أو ولى أمر أو ممرضة

 

٢- أبلغ عن المستشفيات العامة والخاصة والمنازل التى تجرى فيها الجريمة

 

٣- أبلغ عن الشخص الذى يعلم بتنفيذ الجرائم ولا يبلغ عنها

 

٤-  الاتصال بخط نجدة الطفل 1600 مجانًا

 

 ٥- الاتصال بخط المشورة الأسرية برقم 16021

 

٦-  اللجوء لاقسام  الشرطة أو العلاج الحر بوزارة الصحة للابلاغ عن الوقعة 

 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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