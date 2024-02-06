شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تُبلغ عن جرائم ختان الإناث؟ الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى وزارة الصحة والسكان اهتماما خاصا بمناهضة جرائم ختان الإناث التى لها أثار سلبية خطرة على صحة الفتيات، وبناءً عليه يقدم ”الخليج 365” كيفية الإبلاغ عن جرائم ختان الإناث.

١- لا تتردد.. أبلغ عن مرتكبيها إذا كان طبيبا أو ولى أمر أو ممرضة

٢- أبلغ عن المستشفيات العامة والخاصة والمنازل التى تجرى فيها الجريمة

٣- أبلغ عن الشخص الذى يعلم بتنفيذ الجرائم ولا يبلغ عنها

٤- الاتصال بخط نجدة الطفل 1600 مجانًا

٥- الاتصال بخط المشورة الأسرية برقم 16021

٦- اللجوء لاقسام الشرطة أو العلاج الحر بوزارة الصحة للابلاغ عن الوقعة