شكرا لقرائتكم خبر عن تموين القاهرة تشن حملات على المحال بالتزامن مع بدء الأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء أوكازيون شتاء 2024، بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة شن حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ الأوكازيون بالمحلات المشاركة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومن المقرر أن يستمر الأوكازيون لمدة شهر على أن يكون لكل محل اسبوعين .

وأوضح ناصر ثابت مدير تموين القاهرة، أنه تقدم حتي الآن للمشاركة في الاوكازيون الشتوي 413 محلا تضمن 393 محل بالقطاع الخاص و20 محل بالقطاع العام .

و شدد مدير تموين القاهرة علي ضرورة ان تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، موجها بضرورة ان تلتزم الجهات او المحال المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية حتي لا يعرض للمسائلة القانونية، ويتم ترك تحديد نسبة التخفيضات على السلع المعروضة للمحال المشارك، على أن تقوم بتوضيح السعرين قبل وبعد الخصم بالطلب المقدم إلى مديرية التموين.

أكد ناصر ثابت، أنه تم تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الرقابة التجارية بمديرية التموين علي المحال التجارية لمتابعة تنفيذ الاوكازيون للجهات المشاركة والتأكد من الالتزام بالشروط الموضوعة لذلك، مشددًا على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والإلتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة، ومتابعة الفواتير والتأكد من السعر قبل وبعد الاوكازيون.

ويهدف الأوكازيون الشتوي إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، وإتاحة السلع للمواطن بأسعار مخفضة، حيث تصل التخفيضات إلى 50%، وأحيانا تتجاوز هذه النسبة على بعض المنتجات والسلع.

جاء ذلك تنفيذا لقرار وزير التموين والتجارة ‏الداخلية والذي تضمن ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.