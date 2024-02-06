شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن التجار الجشعين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالتحرك في الأسواق، للتأكد من توافر السلع والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك، وأيضا التصدي لاحتكار السلع ورفع أسعارها، كما يستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب في أسعار السلع والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588 .

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

كما ناشد الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع