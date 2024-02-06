شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن خطوات تسجل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم إجراءات التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 وضوابط تحرير الاستمارات، موضحة أن عدد مرات التقدم للامتحانات هي التي يؤدى الطالب فيها الامتحان في جميع المواد أو بعضها، وعدم تقدم الطالب للامتحان أو تغيبه عن تأدية الامتحان في جميع المواد لا يحتسب ضمن مرات التقدم أو الرسوب بما لا يتجاوز العامين المسموح بهما، على أن يحتسب الرسوب في الدورين الأول والثاني في العام الواحد مرة رسوب واحدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تحرير استمارة التقدم للدبلومات الفنية بنوعياتها يتم التسجيل الإلكتروني وعند التسجيل الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية يجب اتباع الآتي:

- المراجعة الدقيقة لجميع بيانات الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة تجارى - زراعي - صناعي - فندقي - مزدوج - مهني من خلال بوابة ‏/http://gdepexams.emis.gov.eg الخدمات الالكترونية

- التسجيل الإلكتروني يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكن الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع طلاب الدبلومات الفنية.

- التنبيه مشددا بضرورة طباعة الأكواد وكلمات السر الخاصة بطلبة الدبلومات الفنية كل مدرسة على حدة المتقدمين لامتحان الدبلوم هذا العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عن طريق المدرسة عقب إجازة نصف العام مباشرة من خلال بوابة الخدمات الالكترونية استمارة الطالب، على أن يرفق أصل شهادة الميلاد مستخرجة بالكمبيوتر ويرفق بها صورة البطاقة الشخصية للطالب على أن تكون مطابقة لشهادة الميلاد.

- تسليم المدارس للأكواد وكلمات السر للطلاب التابعين لها يكون في سرية تامة ه توقيع كل طالب من المدرسة على حدة كل قرين اسمه في كشوف تسليم الأكواد وكلمات السر.

- ضرورة متابعة تنفيذ الخطوات السابقة عن طريق إدارات وأقسام الاحصاء بإدارات التعليم الفني التابعة لكل مديرية تعليمية والعمل على حل أي مشكلات تحدث بالمدارس وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للنوعية صناعي - زراعي - تجاري فندقي)، والإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية (بالوزارة).

كما أعلنت الوزارة، الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، والمقرر عقدها بداية من 1 يونيو 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، يسمح للفئات التالية من الطلاب المقيدين بالفرق النهائية قيدا رسمياً قانونياً خلال العام الدراسي 2023/2024 بالمدارس الرسمية والخاصة بالتقدم للامتحان:-

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية التجارية - الفندقية - الزراعية - الصناعية نظام السنوات الثلاث بجميع الشعب والتخصصات.

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية التجارية - الفندقية - الزراعية - الصناعية) نظام السنوات الثلاث والمطبق بها المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية.

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج «تجارى - فندقي - زراعي - صناعي نظام السنوات الثلاث».

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوي.

- الطلاب المقيدون بالمدارس الفنية المتقدمة تجارية - فندقية - زراعية - صناعية نظام السنوات الخمس.

- يسمح للطلبة الناجحين أو الراسبين بالصف الثالث بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس، وكذلك الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب بالصف الرابع أو الخامس أو الذين لم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عن الدراسة لظروف خاصة بهم بالتقدم لأداء امتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث على نظام العمال) وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم ٥٦٢ بتاريخ والمعدل بالقرار رقم ٤٧٦.

- بالنسبة للطلاب المنتظمون المقيدون بالصف الثالث بالمدارس الفنية المتقدمة (نظام السنوات الخمس) (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) يحق لهم التقدم لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) نظام السنوات الثلاث في ذات العام كطلاب منتظمين عن طريق إحدى المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث وذلك بعد تحرير الطالب الثانوي وولي أمره إقرارا بذلك أثناء امتحانات نهاية العام بالصف الثاني أو موعد غايته أول أكتوبر من بداية الصف الثالث.

- العاملون في مجالات الإنتاج والخدمات المختلفة الذين اجتازوا بنجاح امتحان النقل في الصف الثاني يتقدمون إلى الصف الثالث (نظام عمال اما إذا كان الطالب الناجح بالصف الثاني منتظم يشترط مرور عام دراسي كامل على نجاحه بالصف الثاني للتقدم لأداء الامتحان بالصف الثالث على نظام العمال طبقا للقرار الوزاري رقم 562 لسنة 2014 وتعديلاته.

- الطلاب الذين سبق لهم تأدية الامتحان ثلاث مرات يسمح لهم بالتقدم للامتحان مرة رابعة بناء على ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 36 من قانون التعليم 139 لسنة 1981 وبناء على ما جاء بالقرار الوزاري رقم 318 على أن يسدد الطالب الرسم المقرر بقرار المصروفات (وفقا للقرار الوزاري رقم 163 بتاريخ على أن تكون هذه آخر فرصة لهم.