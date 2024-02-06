شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ790 محلا فى أول يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشاركة 790 محلا في أول يومين من انطلاق عروض الأوكازيون الشتوي 2024، منهم 44 محل قطاع أعمال و735 قطاع خاص و13 استثمارى وبلغت نسبة التخفيضات من 20 إلى 50% لبعض المنتجات.

ويستمر الأوكازيون الشتوى، لمدة شهر وعلى من يريد من المحلات التجارية عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي.