شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق تجنب حوادث الطرق أثناء هطول الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حددت الإدارة العامة للمرور العديد من توصيات للمواطنين أثناء قيادة السيارات وقت هطول الأمطار، تجنبا لوقوع أى حوادث مرورية، خاصة مع هطول الأمطار صباح اليوم على محافظة الإسكندرية، ومن تلك التوصيات :

- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- تجنب السرعات الجنونية أثناء القيادة على الطرق