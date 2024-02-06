شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء دافئة وزيادة فترات سطوع الشمس حتى مطلع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي جواء شتوية دافئة على كافة الأنحاء بعد أن شهدت السواحل الشمالية وخاصة السواحل الشمالية الغربية أجواء ماطرة لمدة وصلت لأكثر من أسبوعين متتاليين وامدت هذه الأجواء إلى المناطق الداخلية مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ولكن كانت أقل حدة وعلى فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة حتى مطلع الأسبوع القادم، ️استقرار فى الأحوال الجوية، وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، وزيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس

أما بالنسبة للظواهر المؤثرة خلال الأيام القادمة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .️

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.