شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تشغيل 183 مجمع خدمات حكومية بقرى "حياة كريمة" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسة "حياة كريمة" بالوزارة حول موقف استلام وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، ومشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة والتى تتضمن ( الأسواق ومواقف السيارات ونقاط الإطفاء).

وأعلن وزير التنمية المحلية أنه فى إطار جهود الوزارة والمحافظات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التى تم نهوها واستلامها وتأثيثها بإجمالى 183 مجمعاً من إجمالى 332 مجمع جارى استلامها وتأثيثها تباعا، فقد تعاونت وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاد لبدء تشغيل تطبيقات خدمات المحليات من خلال المركز التكنولوجى بكل مجمع.

وأشار آمنة، إلى أن الوزارة تهدف لإتاحة كافة خدمات الادارة المحلية على مستوى الوحدات القروية من خلال ربط المجمعات بمنظومة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز والأحياء الإدارية، وشدد اللواء هشام آمنة على إنه باكتمال هذه المنظومة الطموحة خلال الفترة القادمة سيتم الاستفادة منها فى تلقى وإنهاء طلبات المواطنين المتعلقة بالقوانين الجديدة الخاصة بالمحليات التى تم الموافقة عليها من مجلس النواب خلال الفترة الماضية، وسيتمكن مواطنى القرى من الحصول على حزمة خدمات الإدارة المحلية المتطورة دون الحاجة للضغط على مراكز الخدمات التكنولوجية على مستوى المدن والمراكز.

وفيما يتعلق بمشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى ( نقاط الإطفاء والأسواق والمواقف).. فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم نهو 228 مشروعاً من إجمالى 351 مشروعاً، وتم استلام 206 مشروعات للبدء فى اجراءات تشغيلها خلال المرحلة الجارية، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تشغيل 27 موقف سيارات، 15 نقطة إطفاء، 9 أسواق وجارى استكمال إجراءات التشغيل الكامل لباقى المشروعات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن هذه المشروعات تلعب دوراً مهماً فى دعم الاقتصاد المحلى والقضاء على العشوائية وتعزز من المظهر الحضارى لقرى الريف المصرى، فضلاً عن أنها تسد الفجوة القائمة فى الامداد بخدمات الحماية المدنية بكافة قرى مصر، بالإضافة إلى توفير أسواق حضارية جديدة.