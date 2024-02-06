شكرا لقرائتكم خبر عن داخلية تركيا: القبض على منفذى الهجوم الإرهابى أمام محكمة إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف علي يرلي قايا، وزير الداخلية التركي، الهجوم على محكمة إسطنبول بالعمل الارهابي، متهما حزب التحرير الشعبي الثورى بتنفيذ الهجوم.

وأعلن الوزير التركي، إلقاء القبض على منفذى الهجوم، وهما رجل وإمرأة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كان علي يرلي قايا، وزير الداخلية التركي، أعلن مقتل مسلحين اثنين وجرح 5 في محاولة إطلاق نار أمام محكمة إسطنبول.