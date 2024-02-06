شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محور سمالوط على النيل .. يضم 47 عملا صناعيا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت وزارة النقل فيديو لمحور سمالوط على النيل، بمحافظة المنيا، والذي يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بعدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل 47 عملا صناعيا (30 كوبري - 17 نفق)، ويساهم في ربط الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعي الغربي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل.

ويعد محور سمالوط أحد محاور التنمية الذى يمتد على النيل بمحافظة المنيا، في صعيد مصر، حيث أوضحت وزارة النقل تفاصيل إنشاء المحور وسبب إنشائه، نذكرها في النقاط التالية:

1. قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس، أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

2. فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل

3. المحور تم افتتاحه رسميا العام قبل الماضي.

4. محـور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر ويشمل 47 عمل صناعى (30 كوبري - 17 نفق) بواقع عدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه.

5. يربط المحور الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوى غرباً عابرا نهر النيل.

6. يساهم المحور في تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعى والتنمية الزراعية في غرب المنيا وكذلك المساهمة في تطوير والتوسع في التنمية الصناعية شرق نهر النيل من خلال تحقيق الإستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت والمساهمة في التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية ( دير السيدة العذراء ) و مسار العائلة المقدسة شرق النيل .