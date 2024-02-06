شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تقود حملة لإزالة تعديات بحى المقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشرفت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على تنفيذ عدة إزالات لمخالفات بناء وتعديات لانشطة مخالفة و منها ازالة محلات مخالفة نظرا لتحويل انشطتها من سكني لتجاري بمساكن الدلتا شمال محور عبد المجيد محمود بنطاق حي المقطم .

ونفذت الأجهزة التنفيذية برئاسة العميد احمد ابو بكر رئيس حى المقطم، بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية وبوجود الاجهزة المعنية والمعدات اللازمة بحملة مكبرة، والتي اسفرت عن ازالة عدد من المخالفات، وذلك في ظل حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات، وإعلاء كلمه القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين .

واكدت نائب محافظ القاهرة، أن الإزالات التي تمت بنطاق حي المقطم، كانت لمخالفات مساكن الدلتا شمال محور عبد المجيد محمود، وشملت تنفيذ عدة قرارات ازالات منها مخالفة بناء بالطوب الاحمر وسقف مسلح لغرفة واسقف من الصاج و إزالة بروز مخالفة .

ووجهت "عبد المنعم"، بالمتابعة المستمرة لهذه المواقع التي تم ازالة المخالفات منها لضمان عدم عودة المخالفات مرة اخرى.

واضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ان الدولة المصرية بكافة اجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على ازالة مختلف اشكال التعديات مع عدم التهاون مع اية حالة تعدي وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية واتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودة التعديات مرة اخرى وازالة كافة المخالفات في المهد .