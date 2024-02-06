شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ ‎الزراعة: تحصين 29 ألف و998 رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قافلة بيطرية مجانية لخدمة ودعم المربين في منطقة ابو النمرس البيطرية، كما تم تحصين 29 الف و 998 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام.

‏‎ أوضحت وزارة الزراعة أن مرض الجلد العقدى من أمراض الجلد الفيروسية المعدية الحادة وهو ينتقل بالحشرات ويتميز بظهور مفاجىء لعقد جلدية مختلفة الحجم على جسم الأبقار المصابة مع تضخم الغدد الليمفاوية السطحية وهذا المرض يسبب خسائر شديدة فى الماشية نتيجة للنقص فى انتاج اللبن واللحم وتشوه فى الجلد.

‏‎وعن مسببات المرض فهو أحد فيروسات مجموعة الجدرى، وهو يرتبط سيرولوجيا بفيروس جدرى الأغنام و الحيوانات القابلة للاصابة و ينتقل بواسطة الناموس وذباب التسابانس بطريقة بيولوجية وبعض الحشرات الأخرى يمكن أن تنقله بطريقة ميكانيكية و الاختلاط المباشر بين الحيوانات المصابة والحيوانات السليمة.