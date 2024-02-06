"النايل سات" توقع مع نظيرتها القطرية مذكرة تفاهم للتعاون والتكامل المشترك

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية المشغل الرائد للأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة القطرية للأقمار الصناعية"سهيل سات".

وأوضحت نايل سات أن تلك الاتفاقية ستجمع بين نقاط القوة لدى الشركتين، مما يوفر للعملاء مجموعة لا مثيل لها من خدمات الأقمار الصناعية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال اللواء سامح قته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نايل سات على هامش التوقيع، "نحن متحمسون للدخول في شراكة مع سهيل سات لتقديم مجموعة شاملة من حلول الأقمار الصناعية لعملائنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف، "هذه الشراكة تمثل تطوراً هاماً في صناعة الأقمار الصناعية في المنطقة. ومن خلال الجمع بين خبرات وموارد الشركتين حيث إن نايل سات وسهيل سات في وضع جيد لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملاء المنطقة والمساهمة في نموها الاقتصادي".

ومن جانبه قال علي أحمد الكواري الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سهيل سات، إن تلك الاتفاقية تأتى فى ظل ما نشهده من نمواً سريعاً للاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الأحداث الرياضية العالمية، أدى لتزايد الطلب من عملائنا التجاريين والحكوميين، ومن أجل تقديم خدمة أفضل لهم والحفاظ على قدرتهم التنافسية على الساحة العالمية، معبراً عن ترحيبه بهذه الشراكة مع نايل سات فى ظل الايمان الكامل بأن الشركتين تستطيعان معا تقديم خدمات أفضل لكل عملائهما.

يذكر أنه سيستفيد من هذه الشراكة مجموعة متنوعة من العملاء من خلال تطبيقات مثل بث الفيديو والربط والاتصالات والخدمات الرقمية الأخرى، كما توسع الشركتان تعاونهما مع بعضهما البعض في مجالات مثل التدريب والتسعير والتعاون مع بعضهما البعض كشركاء مفضلين.