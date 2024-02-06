شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس أخر أيام شهر طوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى شهر طوبة خامس الشهور وأبرد شهور السنة في مصر يوم الخميس الموافق 8 فبراير، حيث يبدأ فى الفترة ما بين 9 يناير و8 فبراير من كل عام في التقويم الميلادي، ويسبقه شهر كهيك المشهور بقصر يومه وطول ساعات ليله، ويعقبه شهر أمشير المميز بزعابيبه.

ونال شهر طوبة حظه من أمثال المصريين فقد قالوا قديمًا فى الأمثال عن هذا الشهر "طوبة تخلى الصبية كركوبة، من كثرة البرد والرطوبة" و"طوبة أبو البرد والعنوبة الآلام".

وفى شهر طوبة تبدأ الحقول في الازدهار والنماء بعد العواصف التي تأتي فيه، ويبدأ الزرع والمحاصيل في تغطية الأراضي الزراعية حيث تتفق "أشهر طوبة وأمشير وبرمهات"، الثلاثة المتتالية على مبدأ السلف ، وبينها يتم تبادل الأدوار، وما تتميز به من برد وزعابيب ودفء بنظام العشرات، فيضم كل منها 10 أيام من البرد، وأخرى زعابيب، وثالثة دافئة.