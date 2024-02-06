شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي للمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بالمركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف الاجتماع الختامي لجلسات تجديد الاعتماد الدولي للمعامل للدورة العاشرة علي التوالى برعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

يأتي تجديد الاعتماد في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الاراضي بضرورة اعتماد المعامل والوصول الي الحد الأقصى من الاحترافية و الدقة و الحيادية في التحليل وإصدار الشهادات حرصا علي الأمن الغذائي للمواطن المصري وضمانا لكل أطراف منظومة تداول خامات و اضافات الأعلاف و الأسمدة.

أشاد ممثل جهة الإعتماد برادلي ريشو وهو إحدى الشخصيات البارزة باللجنة العليا لمجلس الاعتماد الأمريكي للمعامل وله باع كبير في العمل مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية و منظمة الفاو أشاد بالآداء الفني والإداري للعاملين بالمركز الإقليمي والأعلاف.

‏قال الدكتور محمد الشربينى مدير الجودة بالمركز الإقليمي بأن التحكيم الذي تم هذا العام كان من الدقة والاحترافية بحيث غطى منظومة العمل بالكامل وأثبت خلاله العاملون بالمركز الإقليمي قدرتهم على الحفاظ على مستوى الأداء بالمعامل و تحديث امكانياتها على أكمل وجه .

أوضح الدكتور أحمد العكازي أن المركز الاقليمي و منذ ما يربو علي العشرين عاما يحرص علي جودة الآداء ليكون جزءا من رؤيته ورسالته في الحفاظ علي الثروة الحيوانية و تشجيع صناعة الاعلاف و خدمة البحث العلمي.