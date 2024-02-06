شكرا لقرائتكم خبر عن سكان إمبابة يعبرون عن فرحتهم بتشغيل المترو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت إحدى سكان إمبابة بالجيزة عن فرحتها بتشغيل المترو فى المنطقة، مؤكدة أن المترو وفر الوقت وقرب المسافات، وأصبح بإمكانها الوصول لمدينة نصر فى 23 دقيقة بدلا من ساعة أو أكثر، فضلا عن توفير الجهد ومعاناة الركوب بالمواصلات يوميا.

ومحطة إمبابة هى ثانى محطة بالمرحلة، وتقع بشارع المطار عند مزلقان قطار الصوامع، وتخدم سكان شارع المطار والمناطق المحيطة ومنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم خدمات نقل جماعى متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة فقد تقرر بدءا من صباح أمس الاثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، والذى يشتمـل على 6 محطات هى (السودان - إمبابة - البوهى - القومية العربية - الطريق الدائرى - محور روض الفرج )، وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

ومع التشغيل التجريبي للركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة، والذي يجرى تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.