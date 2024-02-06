شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف الأسعار اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.
- البصل بـ 15 جنيها.
- الطماطم بـ 10 جنيهات .
- البطاطس بـ 17 جنيها.
- الجزر بـ 10 جنيهات .
- بطاطا بـ11 جنيها.
- الخيار بـ 20 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.
- الكوسة بـ17 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 14 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 14 جنيها .
- الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .
- الليمون بـ23 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ35 جنيها.
- جوافة بـ 25 جنيها.
- يوسفي بلدى 12.5 جنيه.
- البسلة بـ30 جنيها.
- الموز البلدى بـ 16جنيها.
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