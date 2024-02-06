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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف الأسعار اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.
 

‏- البصل بـ 15 جنيها.

- الطماطم بـ 10 جنيهات .

- البطاطس بـ 17 جنيها.

- الجزر بـ 10 جنيهات .

- بطاطا بـ11 جنيها.

- الخيار بـ 20 جنيها.

- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.

- الكوسة بـ17 جنيها.

-الباذنجان العروس بـ 14 جنيها.

- الفلفل البلدى بـ 14 جنيها .

- الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .

‏- الليمون بـ23 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ35 جنيها.

- جوافة بـ 25 جنيها.

- يوسفي بلدى 12.5 جنيه.

- البسلة بـ30 جنيها.

- الموز البلدى بـ 16جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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