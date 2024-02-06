شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسى بالإسراء والمعراج: تلهمنا القدرة على العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، جاء بها: "بمشاعـر يملؤهـا التوقيـر لعظيـم شخصكـم والتقديــر لرشــــيد قيادتكــم .. أتشــــرف وهيئــــة الشـــــرطة فى ذكــرى الإســـــراء المعــراج أن أبعـــث لســـــيادتكم بأسمى آيات التهنئة ، داعياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرة سيادتكم الوطنية بالتوفيق والسداد. إن هذه المناسبة الغراء التى تجسدُ رحمة المولى عز وجل لخاتم الأنبياء .. وتجلت فيها الصلة بين الأرض والسماء .. وأكدت على الوسطية والتسامح والاعتدال فى الدين الإسلامى لهدايـة البشـــريــة جمعــاء .. تبقــى لنفوسنا بؤرة إشـــعاع وشعلة نـــور لا تنطفئ .. نستلهم منها قيم العزم والإصرار والقدرة على العمل الجاد والمخلص .. مهما كانت الظروف والصعاب .. حفظكم الله سيادة الرئيس وحــــفظ مصــــــر بكـــــم .. وســـدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولــى ونعم النصير . وكل عـام وسيادتكم بخير".

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب"، جاء بها: يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناســــبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج راجياً من المولى عز وجل.. كل التوفيق والسداد .. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها قيم العطاء والإخلاص والتضحية.. والتكاتف لدفع مسيرة العمل الوطنى .. نحو تحقيق أهدافها .. مهما بلغت التحديات وعظُمت التضحيات .. حفــظ الله مصـــر الكنـانة .. ورعـــى رجالـــها وأبطالـــها.. وكلل بالنجــاح خُطاكم .. إنه نعم المولى ونعم النصير.

وبعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ"، جاء بها : يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهاني بمناســــبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج راجياً من المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة والتوفيق.. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى التى نستلهم منها قيم العطاء والتضحية والفداء.. التى علمنا إياها صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم.. حين سعى لتأسيس دولة الإسلام على ركائز الحق والعدل والمساواة .. لنرجو لمسيرة مؤسساتنا التشريعية العريقة مواصلة الإرتقاء والسداد . وكل عام وسيادتكم بخي.

وأرسل وزير الداخلية - برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" ... جاء بها : بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم عن خالص الأمنيات بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .. إن معجزة الإسراء والمعراج جاءت تفتح أبواب السماء بالرحمة وتقدم درساً عظيماً فى تمييز الحق عن الباطل وهى رحلة تنوعت فيها صور العطاء والإيمان وجسدت نُبل رسالة الإسلام وسمو معانيها وأكدت على قيم الوسطية والإعتدال.. حــفظ الله مصــــر واحة للخـــير والأمـــان وســــدد على طريق الحق خُطى أبنائها المخلصين إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر" .. جاء بها :- بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر يطيــب لــى وهيئـــة الشـــرطة أن نُعرب لفضيلتكم ومؤسسة الأزهـر الشــريف عن خالص تهنئتنا القلبية بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج التى إختص بها المولى عز وجل رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم- ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة فإننا ندعو الله العلى القدير أن يُبارك جهودكم المتواصلة فى نشر قيم الدين السمحة وليظل أزهـــرنا الشـــــريف منـــارة للهــدى والإســتنارة ومقصداً للسائلين عن صحيح الدين وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وعزة ورخاء. وكل عام وفضيلتكم بخير.

وبعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف"، جاء بها :- يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وصادق التمنيات بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج التى تُذكِرنا بأن الرسول المصطفى الذى أسرى به المولى عز وجل قد حمل رسالته ومعجزته الخالدة لنشر الإسلام الحنيف وهداية البشرية وإنتشالها من الظلمات والمغالاة إلى الإعتدال ولا يسعنى فى هذه المناسبة إلا أن نبتهل إلى المولى عز وجل بأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين .. ونشر وسطيته السمحة وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة .. ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء.

وأرسل وزير الداخلية - برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية"، جاء بها :- يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وصادق التمنيات بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج تلك الذكرى التى حملت للإنسانية قيم إثابة المخلصين فى موقف كريم وعطا عظيم عند سدرة المنتهى ولا يسعنى فى هذه المناسبة إلا أن نبتهل إلى المولى عز وجل بأن يبارك جهود دار الإفتاء المصرية فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء.

وأرسل وزير الداخلية - برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. جاء بها :- بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج .. إننا إذ نَحتفى بهذه الذكرى العطرة لنستلهم منها قيم العطاء والتضحية والفداء وتُرسخَ فى وجداننا معانى اليقين فى نصرة المولى عز وجل لعباده المخلصين ونتوجه إليه سبحانه وتعالى فى عليائه أن يُثبتَ على الحق أقدامنَا وأن يُعيد علينا هذه الأيام المباركة ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمان ورفعة وسلام.. حفــــظ الله مصــر واحة للخير والأمان وهيــئ لهـــا سُبل التقدم والرخاء إنه نعم المولى ونعم النصير.