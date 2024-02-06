شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شوارع فى طرة ومصر القديمة بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المنطقة الجنوبية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والمضى قدمًا بها لزيادة نسب تنفيذ الأعمال وتحقيق إنجاز ملموس بها على أرض الواقع، ومنها جهود حى مصر القديمة تحت قيادة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حى مصر قديمة، بمتابعة أعمال الرصف وسفلتة شارع مصر حلوان الزراعى باتجاه كوبرى العميد إبراهيم الرفاعى، وذلك فى إطار رفع كفاءة الطرق والشوارع المدرجة فى موازنة العام المالى الحالى للخطة الاستثمارية 2023 -2024.

كما تمت متابعة استكمال أعمال تركيب الإنترلوك بشارع علي الجارم بالروضة وشارع السكري ومطلع السبع بنات بعزبة خيرالله، وجارى استكمال الأعمال تنفيذا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024، وذلك ضمن ملف كامل يستهدف تطوير ورفع كفاءة الطرق وتحقيقا لرضى المواطنين بالتركيز على رصف الطرق المتهالكة ورفع كفاءة الطرق بنطاق الحي.

كما استكملت الأجهزة التنفيذية بحي طرة برئاسة المهندسة جيهان جادو رئيس الحي أعمال الخطة الاستثمارية، حيث جارى استكمال تركيب الإنترلوك بشارع حسن طه، إلى جانب استكمال تطوير محطة طرة البلد بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والطرق والاشغالات مشرفى المربعات.