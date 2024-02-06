طقس غد.. شبورة كثيفة وطقس مائل للدفء نهارا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود غدا طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 8 - 9 درجة مئوية )، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 09، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10.