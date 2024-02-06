شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: عودة أذون استيراد الفراولة المصرية على المنصة الإلكترونية للسعودية والان مع تفاصيل الخبر
أوضح موسى انه لم يكن هناك حظرا على الفراولة المصرية وأنه كان قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار. وتأكيدا بأنه لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.
واشار "موسى" الى ان الحجر الزراعي المصري قد تلقى كتابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الإستيراد الإلكترونية للمملكة مع العلم بأن أذن الاستيراد صالح لمدة 15 يوما.
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