شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التى تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، واللواء خورشيد عبد الكريم، رئيس فرع مشروعات الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وكل من الدكتور أيمن محمد مصيلحى، والدكتور سامح محمد على، من ذوى الخبرة.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم تابع موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال جلسته السابقة، خاصة فيما يتعلق بمشروع إحياء وتطوير حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة، وكذا الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقرى، فضلًا عدد من الموضوعات الأخرى الخاصة بتغيير استخدامات عدد من الأراضى ببعض المحافظات على مستوى الجمهورية، تعظيما من قيمة هذه الأراضي.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، استعرض خلال اجتماع اليوم عددا من الموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقرى، ووافق على استثناء فندق مريديان الهرم، بمساحة نحو 29 ألف متر مربع، من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 18 مترًا بدلا من 12 مترًا، وهو ما يأتى تلبية للاحتياج وسد العجز فى عدد الغرف الفندقية، وفى إطار خطة الدولة المتكاملة لتحقيق نقلة نوعية بمنطقة المتحف المصرى الكبير.

وفى هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بإعادة النظر فى نطاقات الارتفاعات، خاصة للمبانى الفندقية، فى ظل وجود نقص فى الوحدات والغرف الفندقية، والاحتياج إلى بناء الآلاف من تلك الوحدات، كما وجه بسرعة إعداد دراسة وافية عن الارتفاعات بالمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصرى الكبير، مؤكدًا أهمية أن تراعى هذه الدراسة توافر الرؤية البصرية لكل من الأهرامات والمتحف.

وفيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بتغيير استخدامات الأراضى، وافق المجلس على الطلب المقدم من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تغيير الاستخدام لأرض مصانع وحدة الشرقية للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، من صناعى إلى سكنى وأنشطة مكملة، مع تطبيق القواعد التى سبق الموافقة عليها بشأن أراضى قطاع الأعمال.

وأضاف المتحدث الرسمى، فيما يتعلق بالموضوعات والطلبات الخاصة بإعلان مناطق إعادة التخطيط، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب محافظة القاهرة، إعلان مساحة 2.9 فدان بمنطقة ألماظة وشارع حسين كامل سليم، بمصر الجديدة منطقة إعادة تخطيط.