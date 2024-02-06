شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "روسيا اليوم" يزور ”الخليج 365” ويتعرف على آلية العمل بصالة التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من مؤسسة روسيا اليوم العربية ”الخليج 365” للتعرف على دورة العمل الصحفى داخل الموقع والعدد الورقى، واستقبل الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، ورئيسة التحرير علا الشافعى كلا من مازن يوسف رئيس تحرير موقع RT بالعربى ومسئولة المقابلات جيهان فوزى والإعلامية منى سالمان.

وقام الوفد بجولة داخل صالة تحرير الخليج 365 للتعرف على آلية العمل وأحدث التقنيات التي يجرى العمل بها داخل المؤسسة لإنتاج المحتوى الإخبارى بصوره المختلفة المكتوبة والمرئية إلى جانب العمل فى النسخة الورقية.

وجاءت زيارة الوفد الإعلامى قبل ساعات قليلة من عرض الفيلم الوثائق "ذهاب عودة" الذى أنتجته أر تى العربية بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس العلاقات بين مصر وروسيا.

وكانت الخليج 365 قد أجرت حوارا مع مايا مناع، رئيسة RT بالعربى، تحدثت عن زيارة الوفد الإعلامى لمصر، قالت فيه إنها تتطلع خلال هذه الزيارة إلى إنجاز الكثير من المهمات على أكثر من صعيد، فهنالك العرض الأول للفيلم الوثائقي الذي أعدته (روسيا اليوم) بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر، كما أن الزيارة تتضمن في جدولها التوقيع على مذكرات تعاون وتفاهم مع عدد من وسائل الإعلام الرائدة في مصر.

وأكدت مناع أن هناك مجالًا كبيرًا وواسعًا للتعاون الإعلامى بين البلدين، وقالت إن الفكرة الرئيسية في التعاون مبنية على التكاملية والمنفعة المشتركة، ناهيك عن تبادل الخبرات.

وأشارت إلى أن "روسيا اليوم" قناة دولية تبث من روسيا وأوروبا وتقدم تغطية شاملة للأخبار في مجالها الإقليمي، وتقدمه إلى المنطقة العربية وسائر العالم ، لذا يمكننا تبادل المحتوى الإخباري الرئيسي. وهناك أيضا إمكانية إنتاج البرامج التلفزيونية المشتركة، وخاصة الوثائقية منها على سبيل المثال، وهناك الخبرات التقنية التي تراكمت لدينا ولديكم وكل هذا بطبيعة الحال يصب في مصلحة العلاقات بين روسيا ومصر لأنه يدخل في خضم التغطية الإخبارية لأحداث مشتركة كإطلاق محطة الضبعة النووية كمثال على سبيل الذكر لا الحصر.



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وفد روسيا اليوم يزور الخليج 365 (26)



وفد روسيا اليوم يزور الخليج 365 (27)



وفد روسيا اليوم يزور الخليج 365 (29)



وفد روسيا اليوم يزور الخليج 365 (30)



وفد روسيا اليوم يزور الخليج 365 (31)



وفد روسيا اليوم يزور الخليج 365 (36)



وفد روسيا اليوم يزور الخليج 365 (37)