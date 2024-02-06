شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: حافز إضافى لمزارعى القصب وعلاوة استثنائية للبنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف ، عن وزارة التموين أوضح خلاله انه سعيًا من الحكومة المصرية لدعم المزارعين وزيادة إنتاج السكر، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار رقم (22) لسنة 2024، والذى تضمن عدة قرارات، منها صرف حافز إضافي لموردي قصب السكر بقيمة تتراوح من 300 إلى 500 جنيه للطن، بالإضافة إلى السعر الأساسي للتوريد والبالغ 1500 جنيه للطن.

وأوضح إنه تشجيعًا للمزارعين على زيادة معدلات التوريد، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاج السكر.

كما قرر الوزير صرف علاوة استثنائية لمزارعي البنجر وفقا للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين لموسم 2024 لصالح مصانع إنتاج السكر من البنجر، وهي: "الدلتا - الدقهلية - النوبارية - الفيوم - السكر والصناعات التكاملية المصرية - النيل - الإسكندرية - الشرقية – القناة"، وتتراوح العلاوة الاستثنائية من 250 حتى 400 جنيه للطن، بخلاف سعر التوريد الأساسي والبالغ 1500 جنيه للطن.