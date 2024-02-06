شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: بلينكن جدد خلال زيارته للقاهرة تأكيد رفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماثيو ميلر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تعليقا على اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، فى القاهرة إنهما ناقشا الجهود المستمرة لتأمين إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين فى غزة.

وقال وفقا لبيان وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة "أعرب وزير الخارجية عن تقديره للدور القيادي لمصر في تسهيل تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة. وأكد الوزير بلينكن على رفض الولايات المتحدة لأي نزوح قسري للفلسطينيين من غزة والالتزام بإنشاء دولة فلسطينية توفر السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء."

وأضاف "ناقش الوزير بلينكن والرئيس السيسي أيضًا الأهداف المشتركة لاستقرار وازدهار الإقليميين ، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر".