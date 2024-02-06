شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، عن استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أعلنت قبل قليل، عن قصفها لمركزا لقيادة عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف الهاون غرب تل الهوا بمدينة غزة.