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وزير الخارجية الأمريكى يغرد عن لقائه بالرئيس السيسي فى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - غرد وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، عن تفاصيل لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء فى القاهرة، وكتب: "التقيت بالرئيس المصرى السيسى فى القاهرة لمناقشة جهودنا لزيادة المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".

 

وأضاف بلينكن: "ناقشنا أيضًا أهداف الاستقرار الإقليمى المشتركة، بما فى ذلك وقف تهديدات الحوثيين لأمن البحر الأحمر".

 

 

 

لقاء بلينكن والسيسي

 

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