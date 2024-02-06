شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يغرد عن لقائه بالرئيس السيسي فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرد وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، عن تفاصيل لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء فى القاهرة، وكتب: "التقيت بالرئيس المصرى السيسى فى القاهرة لمناقشة جهودنا لزيادة المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضاف بلينكن: "ناقشنا أيضًا أهداف الاستقرار الإقليمى المشتركة، بما فى ذلك وقف تهديدات الحوثيين لأمن البحر الأحمر".

لقاء بلينكن والسيسي