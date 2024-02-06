شكرا لقرائتكم خبر عن ما دلالات زيارة أنتونى بلينكن للمنطقة للمرة الخامسة.. فايننشال تايمز تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى مصر فى إطار جولة للمرة الخامسة إلى المنطقة لبحث الحرب فى غزة، وقالت إن غرض الزيارة هو طمأنة الحلفاء والسعى لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتوصل لاتفاق سلام دائم.

وأضافت الصحيفة أن جولة بلينكن تهدف إلى وضع نهاية دائمة للحرب المستمرة منذ أربعة أشهر وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين المحتجزين في غزة.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء قبل توجهه إلى قطر. وتعمل الدولتان العربيتان مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس من شأنه أن يؤدي إلى توقف الحرب في غزة لمدة أسابيع وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وينتظر الوسطاء رد حماس على الاقتراح الأخير الذي قالت الحركة، التي لا تزال تحتجز أكثر من 130 رهينة، إنها تدرسه.

وتأتي المبادرة، التي تدعو إلى وقف الصراع لمدة ستة أسابيع، بعد أن التقى مسؤولون من مصر وقطر والولايات المتحدة برؤساء المخابرات الإسرائيلية في باريس قبل تسعة أيام في محاولة لكسر الجمود الذي أعاق جهود الوساطة.

وقال أشخاص مطلعون على المفاوضات إن أسابيع من المفاوضات تعثرت بسبب رفض إسرائيل قبول طلب حماس بوقف دائم لإطلاق النار في نهاية اتفاق متعدد المراحل، وهو أمر كان الوسطاء يدفعون من أجله أيضا. ولم تعد النسخة الأخيرة المتفق عليها في باريس تضمن هدنة دائمة.

ويحرص بلينكن أيضًا على طمأنة الدول العربية بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تهدئة الأعمال العدائية في المنطقة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، بعد أن شنت القوات الأمريكية موجة من الضربات الانتقامية ضد الحوثيين خلال عطلة نهاية الأسبوع.