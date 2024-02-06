شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات فى تشيلى إلى 131 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في تشيلى إلى 131 حالة وفاة.

وكان عام 2023 هو العام الأكثر سخونة فى العالم، لكن عام 2024 سيتجاوزه، وتم توحيد عام 2023 باعتباره العام الأكثر سخونة على مستوى العالم منذ بدء التسجيل، وعلى الرغم من الشعور به فى جميع أنحاء الكوكب، كان هناك تأثير كبير فى بيرو، حيث شهدت موجات حارة أطول، والتى تفاقمت بسبب ظاهرة النينيو.

وفى تشيلى، أدت درجات الحرارة إلى حرائق ضخمة فى الغابات، أودت بحياة العديد، ومن المرجح زيادة عدد القتلى إذ تكافح فرض الطوارئ لإخماد الحرائق التى تهدد مناطق حضرية.

وتصاعد الدخان الأسود فوق مناطق كبيرة من إقليم فالبارايسو، الذى يقطنه ما يقرب من مليون نسمة فى وسط تشيلى، بينما يبذل رجال الإطفاء جهودا مضنية لإخماد النيران بالمنطقة باستخدام طائرات هليكوبتر وعربات الإطفاء.

أما فى بيرو، أبلغت السلطات البيروفية عن أول حالة وفاة بسبب ضربة شمس بسبب موجة الحر الشديدة التى تضرب المنطقة، والتى تجاوزت 35 درجة مئوية، وبحسب طواقم المستشفى الإقليمى فقد تم إدخال المريض فى حالة حرجة.