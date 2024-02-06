شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 27 محضرًا لمخالفات غسل السيارات بالشوارع خلال حملات بحى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة من ضبط مخالفات وتعديات على الطرق خلال حملات مكبرة شنها لإزالة التعديات ورفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهى والكافيهات والمحلات التجارية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

شن الحي تحت إشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حي العجوزة، حملات أسفرت عن تحرير 27 خطاب إيقاف تجديد تراخيص للإدارة العامة للمرور لحين سداد الغرامة المستحقة عن مخالفات بيئية وإتلاف الإسفلت بسبب غسيل السيارات في الطرق العامة، وذلك بشوارع اسراء المهندسين ودمشق وسور نادى الزمالك بشارع 26 يوليو وأحمد عرابى والفالوجا وفوزى رماح وحسين الجيزاوى وشرق الترسانة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الحملات أيضًا من رفع الإشغالات من شوارع وميادين حى العجوزة ورفع كافة التعديات من المحلات التجارية وإشغالات الباعة الجائلين بقطاع العجوزة وأرض اللواء وتم مصادرة الشيش من الكافيهات والمقاهي، بالإضافة إلى شن حملة ليلية لالزام المحلات بالغلق طبقا للمواعيد المقررة وترشيد استهلاك الكهرباء.