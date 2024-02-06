شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ختان الإناث يزيد خطر التعرض للألم الشديد والنزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان مشترك للمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، والمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، والمفوض السامي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما باهوس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن ختان الإناث يزيد من خطر تعرضهن للألم الشديد والنزيف والالتهابات، وذلك خلال بيان لهم في اليوم العالمى لختان الإناث أو ما يعرف باليوم الدولي لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وأضافوا: نؤكد من جديد إخلاصنا للفتيات والنساء اللاتي تعرضن لهذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان، مضيفين، إن صوت كل ناجية هو بمثابة دعوة للعمل، وكل خيار يتخذونه لاستعادة حياتهن يساهم في الحركة العالمية لإنهاء هذه الممارسة الضارة.

وأوضحوا، أنه قد خضعت أكثر من 200 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم لتشويه أعضائهن التناسلية، وفي هذا العام، ستتعرض ما يقرب من 4.4 مليون فتاة لخطر ذلك، وهذا يعادل أكثر من 12 ألف حالة كل يوم.

وتماشيا مع الالتزامات المنصوص عليها في إعلان ومنهاج عمل بيجين، تلك المتفق عليها خلال الذكرى السنوية الـ 25 للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD25)، والمساواة بين الأجيال، والأطر المعيارية الأخرى بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع الأشكال بشأن التمييز ضد المرأة (CEDAW) واتفاقية حقوق الطفل (CRC) وتوصياتهما العامة، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة (الهدف 5.3)، نكرر التزامنا بمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والتصدي له.

وأضاف البيان المشترك، يعد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث انتهاكًا لحقوق النساء والفتيات، وهو انتهاك يعرض صحتهن الجسدية والعقلية للخطر ويحد من قدرتهن على عيش حياة صحية ومرضية، فهو يزيد من خطر تعرضهن للألم الشديد والنزيف والالتهابات واحتمال حدوث مضاعفات صحية أخرى في وقت لاحق من الحياة، بما في ذلك المخاطر أثناء الولادة، والتي يمكن أن تعرض حياة أطفالهن حديثي الولادة للخطر.

ولهذا السبب، في سعينا إلى عالم خال من التمييز والممارسات التي تضر بالفتيات والنساء، من الضروري أن نحول انتباهنا إلى الأصوات الأكثر أهمية - أصوات الناجيات.

ويجب علينا أن نعلي أصوات الناجين لرفع مستوى الوعي وإلهام العمل الجماعي، وتعزيز قوتهم واستقلالهم من خلال ضمان أن يكون لهم دور نشط في تدخلات الوقاية والاستجابة.

يتمتع الناجيات بمعرفة مباشرة بالتحديات والأدوات اللازمة للقضاء على هذه الممارسة، ومن الأهمية بمكان أن نستثمر في الحركات التي يقودها الناجيات، وخاصة على المستوى الشعبي، من خلال تخصيص الموارد التي من شأنها تعزيز جهودهن، ويجب علينا أيضًا أن نضمن أن الخدمات الشاملة والحساسة ثقافيًا متاحة ويمكن الوصول إليها. ويشمل ذلك تعزيز توفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والقانونية لدعم الناجين.

ويظل صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف ، باعتبارهما الوكالتين الرائدتين للبرنامج العالمي المشترك للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ومنظمة الصحة العالمية ، وغيرها من كيانات الأمم المتحدة ثابتة في الشراكة مع الناجين كأبطال وقادة مجتمعيين، مع ضمان أن أصواتهم ووجهات نظرهم ترشد البرامج إلى منع ختان الإناث والرد عليه. والواقع أن الاستثمار في بناء الحركة وتعزيز قدرة الفتيات والنساء على العمل يقع في قلب برنامج الأمم المتحدة المشترك للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

ونحتفل بالتقدم الذي تم تحقيقه: لقد تراجعت ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على مدى العقود الثلاثة الماضية، وفي 31 دولة لديها بيانات تمثيلية وطنية حول انتشار هذه الممارسة، خضعت واحدة من كل 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 19 عامًا اليوم لهذه الممارسة مقابل 1 من كل 2. في ال 1990.

وفى العام الماضى، دعم البرنامج المشترك أكثر من 11 ألف منظمة، 83% منها منظمات شعبية تشارك مع ائتلافات وحركات يقودها الناجون، وتدعو إلى إجراء تغييرات في السياسات والقوانين، وتؤيد التغييرات في الأعراف الاجتماعية والجنسانية، ومع ذلك، هناك حاجة ملحة إلى بذل المزيد من الجهود المستهدفة والمنسقة والمستدامة إذا أردنا تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحلول عام 2030، ومعا، بقيادة الناجيات، يمكننا أن نترك هذه الممارسة الضارة إلى التاريخ إلى الأبد.