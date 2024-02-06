شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة واشنطن ترفض منح ترامب أى حصانة.. وتؤكد: يمكن محاكمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت محكمة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، طلب إعطاء حصانة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأكدت المحمة أنه "يمكن محاكمة ترامب في التهم الموجهة إليه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020"، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية.

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يناير الماضي، بحصانة رئاسية "شاملة" من الملاحقات القضائية الجنائية، حتى لو تجاوزت أفعاله "الحدود".

وترشح ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر بينما يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا منفصلة تشمل السعي لقلب خسارته في انتخابات عام 2020 وحيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني في ناد للغولف خاص به.