شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: قنص ضابط وجندى من قوات الاحتلال غرب مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، عن قنص مقتالى الفصائل الفلسطينية ضابطا وجنديا تابعين لقوات الاحتلال الإسرائيلى غرب مدينة غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أعلنت قبل قليل، عن قصفها لمركزا لقيادة عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف الهاون غرب تل الهوا بمدينة غزة.