شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبد الله بعد صعود الأردن لنهائي كأس آسيا: قدها النشامى رفعتوا راسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، التهاني لمنتخب بلاده بعد التأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس آسيا.

وقال الديوان الملكي نقلا عن الملك عبد الله: "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى، فريق بيرفع الرأس، ألف مبارك الفوز وان شاء الله الكأس أردني".

وبلغ المنتخب الأردني لكرة القدم الثلاثاء، نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في نصف النهائي على ملعب أحمد بن علي المونديالي. وسجل هدفي منتخب "النشامى" يزن النعيمات وموسى التعمري في الشوط الثاني من اللقاء.