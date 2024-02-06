شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد ضرورة التسوية العادلة للقضية الفلسطينية فى عدد الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الأربعاء، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها في جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس السيسى مع وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، والتي أكد خلالها الرئيس السيسى على ضرورة التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.





واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..الجبلاية ينهى الاتفاق مع العميد لتدريب المنتخب.. وزير الرياضة عقد جلسة خاصة مع حسام حسن لحسم الملف.. والفريق الأول يقترب من ولاية «هدافه التاريخى» خلفا لفيتوريا.. وتكليف علاء نبيل باختيار مدربى 2007 و2009

السيسى يؤكد ضرورة التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.. الرئيس يبحث مع «بلينكن» جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة ويشدد على محورية دور «أونروا».. وزير الخارجية الأمريكى: حريصون على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر لحماية المنطقة





107 شهداء فى 12 مجزرة نفذتها إسرائيل ضد غزة خلال 24 ساعة.. حصيلة العدوان تقترب من 28 ألف شهيد.. والخارجية الفلسطينية: تل أبيب تصعد جرائمها بالتزامن مع زيارة بلينكن

استيراد 155 ألف عجل للذبح والتسمين استعدادا لرمضان.. « الزراعة» تعلن الطوارئ والاستيراد من مناشئ متعددة.. وتكثيف لجان الفحص البيطرى بالموانئ والمحاجر الحدودية





5 ملايين بالتأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات.. «الصحة»: 32 مليون خدمة طبية للمنتفعين وإجراء 500 ألف عملية جراحية

سيف القانون على رقاب مافيا الاحتكار والسوق السوداء.. سياسيون: تراجع سعر الدولار ضربة قوية للمتلاعبين بالعملة وتتويج حقيقى لجهود الحكومة





انطلاق التيرم الثانى بالمدارس السبت

35.6 مليار دولار صادرات سلعية فى 2023





الرئيس السيسى يستقبل رئيس «داسو» الفرنسية لبحث التعاون فى مجال التصنيع الحربى

رئيسة الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر تشيد بجهود مصر لإنهاء الحرب فى غزة





«مدبولى» يوجه بوضع خطة لإنتاج 100 طن من الحرير سنويا. وحوافز استثمارية تشجع على إقامة صناعات محلية والتصديررئيس الوزراء يلتقى رئيس مجلس إدارة «سامسونج إليكترونيكس مصر» الكورية الجنوبية لبحث سبل التعاون الممكنة

مصر تدين هجوما إرهابيا وقع أمام إحدى المحاكم بإسطنبول

وزيرة التضامن: مصر تبنت فى عهد الرئيس السيسى استراتيجيات عاجلة لمكافحة الفقر وتحسين جودة الحياة



نيفين القباج: تدشين «حياة كريمة» للارتقاء بحياة 60 مليون مواطن نيفين القباج: تدشين «حياة كريمة» للارتقاء بحياة 60 مليون مواطن



